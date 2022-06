Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,17 EUR

1,06% Charts

News

Analysen

Um 21.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 63,57 EUR zu. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.199 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 6,50 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 44,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,69 EUR.

Bayer gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,53 EUR gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 14.639,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie legt zum Handelsschluss zu: Erneute Überprüfung von Glyphosat durch EPA - Bayer gewinnt weiteren Prozess

Trading Idee: Bayer - Jetzt weiterer Hochlauf?

Bayer-Aktie leichter: Supreme Court hat noch keine Entscheidung in Glyphosat-Berufungsverfahren getroffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock