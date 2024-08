Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittwochvormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 28,23 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,23 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 28,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.968 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 81,82 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,14 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,07 EUR je Aktie.

