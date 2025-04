Aktie im Blick

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag fester

22.04.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 21,57 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 21,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 21,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 861.466 Bayer-Aktien. Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 43,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 25,29 EUR angegeben. Bayer veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet. In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Bayer-Chef: Glyphosat-Stopp in den USA ist denkbar DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren bedeutet Bayer-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com