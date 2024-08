Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Nachmittag ins Minus

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 27,81 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,81 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 733.544 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 51,32 EUR. Mit einem Zuwachs von 84,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

