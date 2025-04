Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 21,97 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 21,97 EUR. Bei 22,02 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 21,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 863.671 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Abschläge von 16,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,29 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

