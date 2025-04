Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittwochvormittag

Bayer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 21,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 21,80 EUR. Bei 21,92 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.867 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 15,70 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,29 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,73 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,86 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie in Grün: CEO schließt Glyphosat-Ausstieg in den USA nicht aus

Bayer-Chef: Glyphosat-Stopp in den USA ist denkbar

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren bedeutet