Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,34 EUR

1,74% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 23.05.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 64,17 EUR. Bei 64,54 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 868.279 Bayer-Aktien.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 5,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 46,16 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,77 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 10.05.2022 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 EUR gegenüber 2,59 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Plus: Fitch bestätigt BBB+-Rating

Bayer-Aktie dennoch etwas tiefer: Bayer-Mittel erhält Zulassung für Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in China

Studie: DAX-Konzerne im ersten Quartal mit Bestmarken bei Umsatz und Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com