Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 26,42 EUR ab.

Die Bayer-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 26,42 EUR. Bei 26,35 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 26,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 649.098 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,90 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 13,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

