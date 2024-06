Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 25,91 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 25,91 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 25,79 EUR. Bei 26,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 953.752 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 107,68 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 3,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,90 EUR an.

Bayer gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 13,77 Mrd. EUR, gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Bayer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

