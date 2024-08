Bayer Aktie News: Bayer büßt am Montagmittag ein

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 27,67 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 27,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,90 EUR. Bisher wurden heute 200.550 Bayer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,32 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,47 Prozent. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

