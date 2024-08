Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 27,83 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 27,83 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.835 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 51,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,41 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 11,14 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,06 EUR je Aktie.

