Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 29,26 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 29,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 29,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.602.459 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,03 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2023. 57,34 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,68 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

