Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 21,03 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 21,03 EUR zu. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 21,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.574.589 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 32,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 14,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,13 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -4,65 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Stabiler Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels antriebslos

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren angefallen

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen