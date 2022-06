Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,95 EUR

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 27.06.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,80 EUR. Bei 57,93 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 57,10 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 115.877 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 67,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2022). 14,99 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 31,65 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.639,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

