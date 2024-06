Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,11 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 26,11 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 26,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 84.939 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 51,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 4,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,90 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,09 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

