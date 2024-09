Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 30,15 EUR. Bei 30,16 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.674.500 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,83 EUR erreichte der Titel am 30.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 34,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 20,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,14 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie fester: Weiterer US-Zulassungsantrag für Nubeqa gestellt

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Bayer-Aktie stabil: Berenberg Bank beurteilt Bayer-Aktie mit Hold