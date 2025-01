Bayer Aktie News: Bayer macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 21,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 21,75 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 21,80 EUR zu. Bei 21,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.754.999 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (18,41 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 15,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Am 03.03.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich leichter

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben