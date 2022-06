Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,16 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 28.06.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent. Bei 60,44 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.228.374 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 37,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,69 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,86 EUR je Bayer-Aktie.

