Bayer Aktie News: Bayer am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 21,67 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 21,67 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 21,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 21,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.534.185 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 31,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,17 Prozent hinzugewinnen. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 15,02 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,97 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

