Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag freundlich

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,75 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 27,75 EUR zu. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,75 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.529 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,05 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

