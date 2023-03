Bayer Aktie News: Bayer steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,52 EUR

Um 15:51 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 57,51 EUR zu. Bei 58,10 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,33 EUR. Bisher wurden heute 688.321 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2022 bei 67,99 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 15,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,40 EUR.

Bayer ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 12.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.118,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 14.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

