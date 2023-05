Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,19 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 54,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 54,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 54,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.764 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 14,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,90 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 14.639,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,99 EUR je Aktie belaufen.

Bayer-Aktie leichter: Bayer begibt neue Senior Bonds über 3 Milliarden Euro

Hot Stocks heute: "Max Pain" durch die Optionsmärkte - IBU-tec meldet Auftrag - Bayer attraktiv

Bayer-Aktie schwächelt dennoch: Zulassung in China für Bayers Nierenmedikament Kerendia

