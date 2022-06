Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,30 EUR

Um 30.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 56,80 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,80 EUR nach. Mit einem Wert von 57,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.604 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,46 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 29,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,86 EUR je Aktie.

Bayer-Aktie gibt dennoch ab: Forschungszentrum in Boston eröffnet

Trading Idee: Bayer - Erneuter Abprall am 200er-EMA?

Bayer-Aktie dennoch im Plus: Oberstes US-Gericht lehnt weiteren Glyphosat-Berufungsantrag ab

