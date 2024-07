Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 27,54 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,54 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,66 EUR. Bei 27,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 271.175 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 95,35 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,37 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,39 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,77 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

