BayWa Aktie News: BayWa gewinnt am Nachmittag kräftig

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BayWa. Zuletzt ging es für das BayWa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 24,2 Prozent auf 14,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 24,2 Prozent auf 14,04 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BayWa-Aktie bei 14,12 EUR. Bei 13,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 387.839 BayWa-Aktien.

Bei 38,70 EUR markierte der Titel am 03.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,64 Prozent könnte die BayWa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.07.2024 bei 9,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BayWa-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,80 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich BayWa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BayWa 0,13 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 5,19 Mrd. EUR, gegenüber 6,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,29 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BayWa am 27.09.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird BayWa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BayWa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,260 EUR fest.

