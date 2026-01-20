DAX24.556 -1,6%Est505.846 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,42 +0,4%Gold4.727 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Beauftragte: Unterstützung für Frauen in den Wechseljahren

20.01.26 11:54 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Frauen in den Wechseljahren brauchen nach Ansicht der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferda Ataman, mehr Verständnis und Unterstützung im Job. Viele reduzierten ihre Arbeit oder verließen die Arbeitswelt früher, das schade auch der Wirtschaft, so Ataman in einer Mitteilung.

Wer­bung

"Frauen in den Wechseljahren brauchen Unterstützung statt Ignoranz." Arbeitgeber, Politik, Medizin und Forschung seien hier gefordert. In der Öffentlichkeit sei das Thema nach wie vor ein Tabu und schambehaftet, hieß es weiter. Studien zeigten, dass Wechseljahre und die damit einhergehenden Beschwerden Karrieren von Frauen negativ beeinflussten. Mehr als neun Millionen Frauen in Deutschland befinden sich den Angaben zufolge in den Wechseljahren.

Expertengremium soll Vorschläge machen

Sachverständige aus der Gynäkologie, der Wirtschaftswissenschaft und dem Arbeitsrecht sollen nun unter der Überschrift "Wechseljahre und Diskriminierung" Vorschläge erarbeiten. Diese sollen der Mitteilung zufolge in Handlungsempfehlungen einfließen, die Ataman im Herbst für Deutschland vorlegen will. Methodisch orientiere sich das Projekt an den 2022 von der britischen Regierung veröffentlichten Empfehlungen "Menopause in the Workplace"./jr/DP/jha