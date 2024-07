Bechtle Aktie News: Anleger setzen Bechtle am Montagnachmittag unter Druck

Kurs der Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,1 Prozent auf 41,28 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,1 Prozent auf 41,28 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 40,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,70 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.262 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 18,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,747 EUR je Bechtle-Aktie. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

