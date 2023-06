Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Bechtle 37,33 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,6 Prozent auf 37,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 37,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.136 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 46,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (32,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,93 EUR.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Bechtle die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

