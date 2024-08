Bechtle Aktie News: Bechtle büßt am Freitagnachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 40,12 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 40,12 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 39,66 EUR. Mit einem Wert von 40,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 64.626 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 30,66 Prozent Luft nach oben. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 7,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,720 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,55 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

