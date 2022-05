Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Vormittag

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 42,71 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 42,80 EUR. Mit einem Wert von 42,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.339 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 69,56 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,60 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 80,14 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 18.03.2022. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,51 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,90 Prozent auf 1.498,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.782,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2022 terminiert. Am 10.05.2023 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

