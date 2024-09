Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bechtle-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,46 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,00 EUR an. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,28 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.499 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,30 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 3,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,55 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 09.08.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus