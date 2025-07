Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 37,90 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,90 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,90 EUR. Bisher wurden heute 2.404 Bechtle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 43,24 EUR. 14,09 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 24,17 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,69 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Bechtle-Aktie.

