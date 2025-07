Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag in Grün

Kurs der Bechtle

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 38,12 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,12 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 38,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.893 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 24,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,704 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

