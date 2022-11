Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag gesucht

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 34,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 34,31 EUR. Bei 34,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.003 Bechtle-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,56 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 50,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,57 EUR ab. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 5,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,21 EUR.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 09.11.2023.

