Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle tritt auf der Stelle

Die Bechtle-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 173,90 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,40 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 172,00 EUR. Bei 175,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.043 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 190,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (79,35 EUR).

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,25 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 5,65 EUR je Aktie aus.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

