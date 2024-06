Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittwochvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 45,38 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 45,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 583 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Gewinne von 15,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,85 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 23,20 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,81 EUR an.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,28 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,28 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

