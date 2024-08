Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Dienstagmittag

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 39,02 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 39,02 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.482 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,61 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,55 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

