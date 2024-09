Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,72 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 36,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.842 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,76 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 1,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,05 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 präsentieren. Bechtle dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: So steht der TecDAX aktuell