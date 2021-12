Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle ins Plus

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 62,56 EUR. Bei 62,80 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 62,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.310 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,15 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2021 erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,43 EUR für die Bechtle-Aktie. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

