Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 38,34 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 38,34 EUR. Bei 38,20 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.931 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 36,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 50,80 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

