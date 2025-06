Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Bechtle im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:46 Uhr 0,2 Prozent. Bei 40,12 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 40,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.181 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 47,40 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 15,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,60 EUR an.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2025 aus.

