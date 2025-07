Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Mittwochvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 39,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:04 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,38 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,34 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.395 Stück gehandelt.

Am 10.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,70 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,87 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,701 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 46,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

