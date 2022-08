Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag leichter

Um 12:22 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 43,78 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 43,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,33 EUR. Zuletzt wechselten 32.492 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2021 auf bis zu 69,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,06 Prozent hinzugewinnen. Am 19.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 23,60 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,14 EUR je Bechtle-Aktie an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

