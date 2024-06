Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 46,56 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 46,56 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,38 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 319 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 12,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 25,15 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 54,81 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,28 EUR je Aktie.

