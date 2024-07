Bechtle Aktie News: Bechtle büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 40,94 EUR.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 40,94 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,78 EUR nach. Bei 41,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 77.130 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 28,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2023 bei 36,99 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 10,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,745 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,44 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

