Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 41,48 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 41,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 41,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,70 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 3.174 Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,37 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2023 bei 36,99 EUR. Mit Abgaben von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,745 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,81 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,28 Prozent präsentiert.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

