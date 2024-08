Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,28 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 39,28 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 38,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.699 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,45 Prozent. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,721 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.08.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 08.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

