Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 30,00 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 30,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 30,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.759 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 42,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 4,20 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,685 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

