Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,44 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 46,44 EUR. Bei 46,44 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 46,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.109 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,88 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,747 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,81 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,27 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

