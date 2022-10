Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Bechtle-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,99 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 33,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.337 Bechtle-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2021 auf bis zu 69,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,48 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,52 Prozent.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 51,07 EUR.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 09.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie dreht ins Minus: Bechtle will Bereich IT-Security ausbauen

Bechtle-Aktie im Plus: Bechtle steigert Gewinne

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG